Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento: denunciata una donna La scoperta degli agenti del commissariato di Frattamaggiore dopo una segnalazione

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Turati, via Giovanni XXIII, piazza Atella e piazza San Maurizio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 149 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllati 82 veicoli e contestate 2 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e mancata copertura assicurativa.

Nel pomeriggio della stessa giornata gli operatori, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso l’Asl di via Giuseppe Mazzini per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una volontaria della protezione civile la quale ha raccontato che, poco prima, si era allontanata dalla struttura e al suo rientro non aveva più trovato lo zaino con gli effetti personali e che, mediante l’app della sua banca, aveva verificato che erano state già effettuate diverse transazioni con il suo bancomat.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite da alcuni esercenti commerciali, hanno individuato e rintracciato una donna in II traversa di via Francesco Antonio Giordano trovandola in possesso di un abbonamento per il trasporto pubblico, intestato alla vittima, di cui non ha saputo giustificarne la provenienza, mentre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto lo zainetto contenente la carta di pagamento utilizzata. Una 50enne è stata denunciata per furto e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.