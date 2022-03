"Dobbiamo riprendendoci quel silenzio adesso occupato dagli spari" L'indignazione della consigliera Carmela Auriemma dopo la sparatoria ad Acerra

A pochi passi dal liceo, dal parco comunale di via Manzoni, dal Comune, si torna a sparare in pieno giorno. "Un atto di inaudita gravità che ancora una volta ci deve fare, non solo interrogare, ma agire sulla questione sicurezza." E' la forte indignazione del Movimento 5 Stelle di Acerra in una nota a firma della consigliera Carmela Auriemma.

"Come ho sostenuto e proposto in questi anni, c’è bisogno di quella rivoluzione civica e culturale che riporti le piazze a rivivere, a inondare il vuoto di bellezza, a riportare la presenza delle istituzioni fuori dai palazzi e dai giochi di potere.

C’è bisogno di contrastare quella decadenza legalitaria e civica che sta prendendo il sopravvento, bisogna ridisegnare un paradigma per la nostra città riorganizzando non solo la sicurezza effettiva (polizia municipale in primis) ma soprattutto quella civile riprendendoci quel silenzio adesso occupato dagli spari."