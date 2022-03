Giugliano, negozio inaugurato pochi giorni fa preso di mira dai banditi In 4 tentano di fare irruzione nel locale scassinando la serranda.

A Giugliano in Campania alcuni malviventi hanno tentato di fare irruzione nel punto vendita di Atlantica Surgelati, all’angolo di via Santa Rita da Cascia e via Oasi Sacro Cuore, inaugurato lo scorso sabato.

Come si vede dal filmato delle telecamere di controllo, i malviventi sono giunti dinanzi al negozio con un veicolo occupando di fatto tutta la strada, sono scesi dall’auto e in quattro hanno tentato di forzare la saracinesca. Nonostante i danni alla serranda, non sono riusciti ad entrare nel locale e così sono andati via.

“Siamo gli stessi proprietari del distributore di benzina che ha subito quella brutale rapina. Questa volta è stato preso di mira la nostra attività inaugurata sabato scorso con un tentativo di furto. Il nostro territorio purtroppo pullula di banditi.”- raccontano i titolari del punto vendita che si sono rivolti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli

“Troppi furti e troppa criminalità stanno colpendo il nostro territorio, soprattutto in alcune zone che sembrano abbandonate dalle istituzioni, i cittadini ed i commercianti. Il Prefetto deve intervenire e studiare un piano di prevenzione per salvaguardare la sicurezza del territorio. ”- le parole di Borrelli