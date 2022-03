Strage nella colonia felina: avvelenati sette gatti Europa Verde: "Disumano. Ci vergogniamo per chi non ha rispetto della vita"

Nel cimitero di Frattamaggiore, dove da poco era stata regolarizzata una colonia felina con tanto di cartelli fatti installare dall'amministrazione comunale, sono stati ritrovati sette gatti morti. Probamente sono stati avvelenati. La scoperta è stata fatta da una volontaria del posto.

“Quello che è successo nella colonia felina del cimitero di Frattamaggiore, inaugurata nemmeno due settimane fa, è disumano. Non riusciamo a fare altro che vergognarci di chi non ha rispetto per la vita.

Chiediamo alle autorità che l’episodio non passi in secondo piano e chi si indaghi per individuare i responsabili di una tale barbarie che non deve restare impunita. ”- le parole del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e di Conny Liotti, rappresenta territoriale del Sole che ride.