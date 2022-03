Droga: pusher 54enne arrestato dai carabinieri Sorpreso con 27 dosi di crack

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ stato controllato nella “Cisternina” e addosso aveva 27 dosi di crack e 80 euro in contante ritenuto provento illecito. E' ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.