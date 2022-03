Napoli: carabinieri arrestano pusher a Porta Capuana E' stato trovato in possesso di 26 dosi di cocaina

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne di origini egiziane già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno fermato nei pressi di Porta Capuana. Perquisito, è stato trovato in possesso di 26 dosi di cocaina e la somma contante di 60 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.