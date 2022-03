Contrabbando di tabacchi lavorati esteri: arrestato un 67enne Portici: operazione a largo raggio dei Carabinieri

Operazione a largo raggio per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco nella città di Portici dove i militari della locale stazione hanno presidiato le zone con maggiore affluenza di giovani e le principali arterie stradali.

Arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 67enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno sorpreso a piazzetta cassano mentre vendeva le “bionde” illegali. Perquisita la sua abitazione poco distante, sono stati rinvenuti e sequestrati 665 pacchetti di sigarette di varie marche per un peso complessivo di 13 chili. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Denunciati a piede libero, poi, 3 giovani studenti incensurati. Hanno 18 e 20 anni e sono rispettivamente di Eboli, Portici ed Ercolano. Dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti. I carabinieri li hanno notati e fermati mentre erano a bordo di un’auto nel porto del “granatello”. Trovate e sequestrate alcune dosi di hashish ma anche materiale per tagliare la sostanza stupefacente.