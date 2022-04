Droga: spacciatore finisce in manette nel quartiere Miano Arrestato un 29enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, nel transitare in via Cupa Capodichino hanno notato un uomo avvicinarsi ad un’auto in sosta con il motore acceso e consegnare al passeggero qualcosa in cambio di denaro.

Lo spacciatore, alla vista dei poliziotti, ha tentato una breve fuga a piedi ma è stato raggiunto e trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish, di 20 involucri contenenti 6,2 grammi circa di cocaina e di 55 euro.

Un 29enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E gli agenti dei commissariati Bagnoli e San Paolo, hanno controllato uno stabile in via Augusto Righi dove, all’interno di una cabina elettrica, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Bbm-Olimpic 38 e 4 proiettili a salve, mentre, nel cortile dello stesso edificio, un borsone con diversi grimaldelli.