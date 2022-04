Malore fulminante: 12enne muore nell'atrio della scuola Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un 12enne in seguito a un improvviso malore è morto questa mattina mentre si trovava nell'atrio di scuola a Cimitile, nel Napoletano. È successo all'Istituto Comprensivo Statale Mercogliano-Guadagni dove sono intervenuti i carabinieri. Le cause sembrano essere naturali visto che il bambino soffriva di alcune patologie. Sono in corso ulteriori accertamenti.