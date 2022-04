Truffa dello specchietto: carabinieri arrestano un 44enne La vittima del raggiro ha chiesto aiuto al 112

I carabinieri della stazione di San Paolo Bel Sito insieme a quelli della stazione di Palma Campania hanno arrestato per truffa aggravata un 44enne di Pomigliano d’Arco già noto alle forze dell’ordine.

I fatti: La vittima incappata nella truffa dello specchietto, chiede aiuto al 112 dopo aver ceduto 70 euro per la fantomatica riparazione. Con modello dell’auto, targa e descrizione del truffatore partono le ricerche dei carabinieri. Dopo poco l’auto viene rintracciata a via Circumvallazione di Palma Campania e i militari fermano l’uomo a bordo. L’auto, risulterà essere di una società di autonoleggio, è quella e la descrizione fornita al 112 combacia. Il 44enne viene arrestato ed ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.