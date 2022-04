Sorpreso a spacciare droga ed arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 20enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, nel transitare in via Nolana hanno notato due uomini a bordo della strada uno dei quali stava consegnando all’altro qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 6 bustine contenenti 5,4 grammi circa di marijuana, 4 dosi con 0,5 grammi circa di cocaina e 5 euro, mentre l’altro è stato trovato in possesso di una stecchetta di hashish del peso di circa un grammo.

Un 20enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.