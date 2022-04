Napoli, Sanità: eseguito un provvedimento per la carcerazione In manette un 54enne napoletano

I falchi della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in vico Pacella ai Miracoli, 54enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso lo scorso 31 marzo dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Cassino - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni, 2 mesi e 15 giorni di reclusione e ad una multa di 600 euro per i reati di truffa, tentata truffa, tentata rapina, rapina, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere commessi a Pignataro Interamna e a Napoli tra il 2017 e il 2020.