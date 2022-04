Afragola, rapina in banca con grosso escavatore: divelto il bancomat Tutto il piano terra della Unicredit sventrato: messi in fuga prima di prelevare il bottino

Hanno sventrato tutto il piano terra della Unicredit di Afragola utilizzando un grosso escavatore. Erano riusciti a strappare dal cemento armato tutto il sistema bancomat, agendo come un commando militare: si erano persino preoccupati di bloccare tutte le vie di accesso per lavorare indisturbati.

Ma i tempi di realizzazione del colpo non sono andati come previsto e le forze dell'ordine sono riuscite a piombare sul posto, costringendo la banda a una precipitosa fuga. E' accaduto ad Afragola, nel centralissimo corso Enrico De Nicola. Polizia e carabinieri hanno bloccato due persone che si ritengono in qualche modo collegate alla fallita rapina, ma indagini sono in corso in tal senso.

Gli investigatori si stanno concentrando anche sull'escavatore cingolato utilizzato dalla banda: attraverso l'impresa proprietaria potrebbero stabilirsi connessioni con gli altri membri del commando.