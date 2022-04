Sorpreso in casa con una pistola rubata: arrestato un 24enne La perquisizione ad opera dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna

Operazione a largo raggio a Marigliano per i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che hanno setacciato strade e abitazioni del quartiere Pontecitra dove a finire in manette è un 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari della sezione operativa, durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica marca “Smith & Wesson” calibro 380 con 5 colpi nel caricatore. L’arma è risultata rubata nel luglio del 2019 e il 24enne è stato arrestato per detenzione illegale di arma. E' ora in carcere in attesa di giudizio.