Napoli, centro storico, inveisce contro gli agenti: denunciato Si è rifiutato di fornire le proprie generalità per poi dare in escandescenze

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, nel transitare in piazzetta Sant’Andrea delle Dame hanno notato una persona a bordo di un’auto, parcheggiata in doppia fila, che stava intralciando la viabilità.

I poliziotti hanno raggiunto e controllato il conducente il quale dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità per poi dare in escandescenze oltraggiando gli operatori.

L’uomo, con il supporto di una pattuglia dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, è stato identificato per un 29enne napoletano con precedenti, nonché denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale; infine, gli sono state contestate due violazioni del codice della strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida con patente scaduta.