Bimbo di due anni muore incastrato nella fresa di un trattore La tragedia sotto gli occhi del genitore a lavoro in un fondo agricolo

Un bimbo di 2 anni è morto in un tragico incidente avvenuto in un fondo agricolo a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto in via Casarea, il bimbo sarebbe rimasto incastrato in una fresa meccanica del trattore con il quale il padre 36enne stava effettuando dei lavori nel fondo agricolo adiacente la propria abitazione. Il bimbo è morto sul colpo.

Si ipotizza che il piccolo, incuriosito dal lavoro del papà, abbia rincorso il mezzo agricolo. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Casalnuovo e dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

La salma del bambino, sequestrata, è stata trasferita al secondo policlinico di Napoli per l'autopsia disposta dell'autorità giudiziaria.