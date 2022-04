Somma Vesuviana: carabinieri arrestano pusher su scooter rubato Le manette sono scattate ai polsi di un 28enne

A Somma Vesuviana i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 28enne del luogo già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno fermato a via San Giovanni de Matha a bordo di uno scooter guidato da un 31enne del posto anche lui già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, è stato trovato in possesso di un panetto da 35 grammi di hashish, di una bustina con all’interno 6 grammi di marijuana e 1 dose di cocaina. Da accertamenti è risultato che lo scooter sui quali i 2 erano a bordo era stato rubato qualche giorno fa a Cava de’ Tirreni e per questo motivo entrambi sono stati denunciati per ricettazione. E' ora in attesa di giudizio.