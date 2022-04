Rissa durante una festa: 19enne ucciso a coltellate La lite mortale durante una festa a Torre del Greco. C'è un ferito che non è in pericolo di vita

Lite mortale nella tarda serata di ieri a Torre del Greco durante una festa. Il bilancio è di un 19enne morto, ucciso a coltellate e un ferito che non sarebbe però in pericolo di vita. La polizia ha fermato due minorenni. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.

La vittima si chiamava Giovanni Guarino e aveva 19 anni. Il giovane e' stato freddato da una coltellata al cuore. Tanti i messaggi di solidarieta' che amici, conoscenti ma anche cittadini comuni stanno lasciando in queste ore sulle pagine social, anche della famiglia, che da cio' che si e' apprende e' conosciuta in quanto impegnata in diverse attivita' commerciali nella zona del centro cittadino. Guarino aveva una sorella minore e viveva ai confini tra Torre del Greco ed Ercolano.