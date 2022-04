Omicidio di Torre del Greco: i due 15enni si dicono estranei ai fatti I ragazzi davanti al gip hanno negato ogni coinvolgimento, si sono detti vittime di una rapina

Negano ogni responsabilità e anzi dicono di essere stati vittime di una rapina, per portare via un orologio e una collana d'oro, dalla quale sarebbe poi nata una rissa, inoltre sostengono di essere stati malmenati e di non avere mai girato armati di coltello.

Sono le dichiarazioni dei due 15enni fermati per l'omicidio del 19enne Giovanni Guarino, ucciso da una coltellata al cuore la sera di domenica 10 aprile, all'esterno di un luna park a Torre del Greco, e per il ferimento dell'amico della vittima, il 19enne Nunzio Abruzzese, oggi dimesso dall'ospedale Maresca.

I due minorenni hanno dunque parlato, assistiti dal loro legale, l'avvocato Mauro Porcelli, durante l'udienza di convalida dinanzi al Gip presso il tribunale per i minorenni di Napoli che si e' svolta oggi. I due 15enni di Torre Annunziata si sarebbero detti dunque estranei ai fatti, fornendo al gip la loro ricostruzione di quanto accaduto in quell'area parcheggio la notte della Domenica delle Palme.