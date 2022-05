Rifiuti abbandonati sul monte Somma, il sindaco chiama i carabinieri Indagini in corso dopo l'ennesimo scempio ambientale

“Dobbiamo tutelare il nostro patrimonio ambientale. Su segnalazione di alcuni cittadini della presenza di eventuali rifiuti, abbiamo individuato il luogo e questa mattina ho informato i carabinieri. Venuti sul posto abbiamo trovato, in Montagna, sul Monte Somma, nei pressi di Cupa Fontana, un furgone pieno di rifiuti. Con ogni probabilità sarebbero scarti di auto e di lavorazione. Sul luogo i carabinieri di Somma Vesuviana, intervenuti prontamente. Saranno gli inquirenti ad individuare i proprietari del furgone e ad approfondire le indagini." Sono le parole del sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno nel napoletano.

"In questo momento, sono fisicamente sul posto. Non è escluso che stessero per scaricare questi rifiuti. Infatti a pochi metri dal furgone è stata scoperta anche una discarica sempre di scarti e pezzi di auto. Nelle prossime ore fornirò altri aggiornamenti. Ringrazio anche le guardie di sicurezza ambientale dell’Aisa per avermi accompagnato sui luoghi”.