Troppe rapine a Napoli, paura per donne e bambini: Sos al ministro Lamorgese Una escalation di violenza che non accenna a fermarsi in città

Pistola in faccia ad una donna per scipparla sotto la sua abitazione e contro un bambino di 11 anni. Napoli è stratta nella morsa dei rapinatori. Una escalation di violenza che non accenna a fermarsi. Da più parti piovono appelli indirizzati al ministro dell'interno Luciana Lamorgese a rafforzare i controlli con l'impiego di maggiori forze in città soprattutto nelle aree più a rischio. E' vietato uscire di casa da soli in città soprattutto nelle ore serali. Ma i rapinatori agiscono anche di giorno, spavaldi e senza scrupoli. "Vigliacchi, li ha definiti, l'inviato di striscia la notizia Luca Abete: "Mi auguro possano essere rintracciati e severamente puniti." E' ancora incredulo dopo l'episodio vissuto personalmente ai danni di suo figlio Gianfranco Wurzburger, presidente dell'associazione di volontariato Assogioca. Non si può restare in silenzio.