Sradica lei piante da una fioriera pubblica, le carica in auto e le porta via Inchiodato da un video. Identificato e denunciato dalla polizia municipale

E' accaduto a Grumo Nevano da dove è giunta una segnalazione al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli da parte di un commerciante attraverso le immagini di un sistema di video sorveglianza. Le piante erano state donate proprio dall'esponente di Europa Verde di Grumo Nevano Luigi Eucalipto.

Nel video in questione, si vede un automobilista fermare la vettura dopo aver adocchiato i fiori. Dopo essere sceso dall’auto ed essersi guardato attorno con circospezione, l’uomo sradica i fiori dal terreno della fioriera per poi caricarli nel portabagagli posteriore dell’auto, già carico di ornamenti floreali e piante. Probabilmente si trattava di un esperto della “manovra”, oppure di un fioraio in cerca di merce gratuita. O anche di entrambe le cose.

“Avevamo segnalato l’episodio alle forze dell’ordine denunciando questo ladro e accattone. Grazie alle telecamere di sorveglianza e alle indagini svolte dal comando municipale di Grumo Nevano è stato identificato e denunciato il soggetto residente a Napoli che si era rubato i fiori e le piante a via Turati. E' stato deferito all'autorità giudiziaria e denunciato a piede libero. Troppa gente pensa di potersi appropriare liberamente di beni appartenenti alla proprietà pubblica o privata e di passarla liscia ogni volta.”- le parole di Borrelli.