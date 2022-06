Inferno per ore in treno, bloccati sulla linea Napoli-Roma:ecco cosa è successo In prossimità di Roma il deragliamento di un convoglio ha mandato in tilt l'Alta velocità

Sulla linea AV Roma-NAPOLI, il traffico ferroviario è stato fortemente rallentato per un inconveniente sulla linea in prossimità di Roma Prenestina. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità sono stati deviati su linee convenzionali Roma - Cassino e Roma - Formia, con rallentamenti fino a 150 minuti. E' stata riprogrammata l'offerta ferroviaria sulla linea FL2 tra Roma e Bagni di Tivoli, attivato servizio sostitutivo con autobus. Traffico ferroviario fortemente rallentato su linee Roma - Cassino, Roma - Albano/Frascati/Velletri e Roma - Formia, con rallentamenti fino a 120 minuti, cancellazioni e variazioni.

Assoutenti: bene indennizzo a passeggeri

"Bene la decisione di Trenitalia di disporre un indennizzo in favore non solo dei passeggeri del Frecciarossa Torino-Napoli coinvolti nell'incidente odierno avvenuto a Roma, ma anche per i viaggiatori dei treni che hanno subito ritardi e ripercussioni a causa dello stop alla circolazione".

"Si tratta di una decisione saggia che evita contenzioni legali e riconosce come i diritti dei consumatori e degli utenti siano sempre da tutelare in situazioni come quella odierna caratterizzate da ritardi, disservizi e disagi per gli utenti. Attendiamo ora chiarezza sulle cause che hanno determinato lo sviamento odierno e siamo a disposizione di Trenitalia per lavorare insieme allo scopo di migliorare sempre di più il servizio di trasporto ferroviario". Così il presidente di Assoutenti Furio Truzzi.

La ricostruzione dell'incidente che ha mandato in tilt i treni: ecco cosa è successo.

Molta paura ma nessun ferito. Un treno ad Alta Velocita' in servizio sulla linea Torino-Napoli e' andato ad urtare contro l'ingresso della galleria della Serenissima, a circa un chilometro dalla stazione Togliatti, nell'area est di Roma. Una dinamica su cui dovra' essere fatta chiarezza ma che da una prima ricostruzione ha interessato la locomotiva in coda al treno: la motrice ha "sviato" dai binari andandosi, di fatto, ad appoggiare sul muro della galleria e lasciando numerosi detriti sui binari.

L'incidente, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, e' avvenuto pochi minuti dopo che il treno era ripartito dalla stazione Termini in direzione del capoluogo campano. L'urto si e' verificato mentre il convoglio viaggiava a velocita' ridotta, tutto si e' consumato in pochi istanti. "Abbiamo sentito due piccole frenate - hanno raccontato i passeggeri-, poi abbiamo visto del fumo nei vagoni ed e' saltata la luce e l'aria condizionata. Siamo rimasti per minuti, forse una ora, al buio". A bordo del Frecciarossa 9311 erano presenti oltre duecento persone, tra le quali molti turisti che avevo scelto Napoli come meta per trascorrere il ponte del 2 giugno. Dopo l'urto e' immediatamente scattato il protocollo di intervento. Sul luogo sono arrivati numerosi mezzi dei vigili del fuoco, della polizia e della Municipale. I passeggeri sono stati messi in sicurezza e a piedi, in fila indiana e sul marciapiede interno alla galleria, hanno raggiunto la stazione Togliatti.

"Abbiamo camminato al buio per circa un chilometro- ha raccontato Simonetta che era salita a Termini -. Ci hanno fatto mettere in fila e abbiamo raggiunto la stazione. Tutto si e' svolto in modo molto tranquillo, non ci sono stati momenti di tensione". Ad attendere i passeggeri in stazione anche personale della Croce Rossa che ha distribuito acqua e prestato soccorso i piu' anziani e i bambini. Sul luogo dell'incidente e' giunto anche il magistrato di turno della Procura capitolina che ha effettuato un sopralluogo. A piazzale Clodio si attende una prima informativa della Polfer a cui sono state delegate le indagini. Secondo una primissima ricostruzione fatta dai Vigili del Fuoco intervenuti, il treno e' entrato in galleria senza problemi poi, per ragioni che andranno chiarite, si e' verificato un ondeggiamento anomalo, su questo aspetto risposte potrebbero arrivare dall'analisi dei binari e di eventuali scambi presenti in quel tratto, e il locomotore di coda e' andato a sbattere contro l'ingresso della galleria.

La rabbia dei turisti

"Non ci siamo resi conto subito di cosa fosse successo - spiega una turista americana - ma quando abbiamo visto il fumo pensavamo a qualcosa di molto grave, ho pensato al peggio. Il buio e il caldo sotto quel tunnel me li ricordero' per un po' di tempo". Come prevedibile l'incidente ha causato pesanti ripercussioni al traffico ferroviario.

La circolazione Alta Velocita' sulla tratta Roma-Napoli e' stata immediatamente sospesa. I ritardi, nel corso della giornata, sono andati via via aumentando assestandosi tra i 60 e i 90 minuti. Folla in attesa alle stazioni di Firenze, Termini e di piazza Garibaldi, nel capoluogo partenopeo. Decine di treni sono stati instradati su percorsi alternativi per cercare di decongestionare e limitare disagi e ritardi. Su quanto avvenuto la Lega ha annunciato che presentera' una interrogazione parlamentare al ministro Giovannini e chiedera' l'audizione in Commissioni trasporti dell'ad di Rfi, Vera Fioran