A Piano di Sorrento operazione dei carabinieri che denunciano un ristoratore Il titolare di un noto locale nel centro aveva il personale irregolare e in nero

I Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento diretta dal comandante Antonio Russo, nell'ambito delle attività di controllo e prevenzione sul territorio in questo avvio di stagione che fa registrare ovunque picchi di presenze, hanno svolto una serie di controlli su risotranti, bar e in generale i locali della movida per accertare l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e di lavoro.

Insieme al nucleo dell'Ispettorato del Lavoro i Carabinieri hanno verificato una serie di irregolairtà in un noto ristorante del centro cittadino dove ben otto dipendenti su dieci sono risultati essere a lavoro in mancanza dei requisiti previsti dalla legge.

Di questi due addirittura lavoravano in nero, privi quindi di qualunque tutela socio-previdenziale. Nello specifico gli uomini dell'Arma hanno contestato la mancata sottoposizione alla visita medica e la mancata formazione dei dipendenti, obblighi di legge cui è tenuto ad adempiere il titolare dell'attività.

Un reato che ha fatto scattare a suo carico anche sanzioni penali per 34mila euro e amministrative per 9700 euro. L'attività è stata sospesa fino alla regolarizzazione del personale.

I Carabinieri del comandante Russo, che sovrintendono ai comuni di Piano di Sorrento e Meta, sono impegnati in un costante e puntuale controllo sul territorio per la prevenzione anche sul fronte della microdelinquenza e dello spaccio di sostanze stupefacenti rivelandosi un presidio fondamentale per la sicurezza pubblica.