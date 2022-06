In casa più di 5 chili di droga, 45 enne arrestato a Casalnuovo Rinvenuti cinque panetti di Hashish

Blitz anti-droga a Casalnuovo di Napoli per i Carabinieri della locale Tenenza che hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio M.V., 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno trovato e sequestrato 5 panetti di hashish per un peso complessivo che supera i 5 chili. Rinvenuto anche un involucro con all’interno 11 grammi di marijuana. L’arrestato è in attesa di giudizio.