Sanità, al "Maresca" di Torre del Greco sei posti letto di terapia intensiva Lunedì 13 giugno iniziano i lavori all'Ospedale torrese per sei posti di terapia intensiva

Prendono il via lunedì 13 giugno i lavori di ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero "Maresca" di Torre del Greco dove saranno realizzati sei posti letto di terapia semintensiva. L'intervento rientra nel piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale della Campania adottato con Delibera della Giunta Regionale 378/2020.

Si tratta del recupero di locali per un nuovo reparto di degenza attrezzati per diversi livelli di intensità di cura. La struttura sarà dotata di un accesso dedicato dall'esterno e sarà funzionalmente connesso al pronto soccorso esistente mediante un filtro sanitario in modo da ottimizzare i percorsi e garantire la massima flessibilità nell'utilizzo per la gestione ordinaria e, in caso di necessità, per la gestione di patologie infettive, nel rispetto della sicurezza per gli operatori sanitari e per i pazienti.

Le camere di degenza, separate per sesso e dotate di servizi igienici dedicati, saranno allestite con impiantistica e tecnologie all'avanguardia per garantire elevati livelli di assistenza. All'inizio dei lavori, previsti per le 10.30, saranno presenti Gennaro Sosto, direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Fernando Siano direttore del presidio e i tecnici aziendali.

Prosegue l'azione dell'Asl Na 3 Sud sul fronte della riqualificazione della rete ospedaliera e l'intervento di Torre del Greco segue all'avvio dei lavori del nuovo reparto di Anestesiologia e Rianimazione all'Ospedale "S. Maria della Misericordia" di Sorrento dove si sta realizzando anche un restyling complessivo della struttura atteso da tempo.