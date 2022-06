Manca il sangue, appello dell'Asl Na 3 Sud ai donatori D'estate aumenta il deficit di sacche disponibili, un appello per assicurare le scorte vitali

Con l'estate si ripresenta, tra le tante, un'altra emergenza, quella della carenza di sangue proveniente dalla donazioni e l'Asl Na 3 Sud lancia un appello ai donatori e a quanti sono nelle condizioni di poterlo diventare di rivolgersi ai centri preposti che sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 11.

Un problema che non riguarda solo l'Asl Na 3 Sud, ma tutta la regione dove si materializza una criticità nel reperire il sangue negli altri centri per poter garantire alle strutture ospedaliere una sufficiente disponibilità di sacche.

E' proprio nei mesi estivi che aumenta il fabbisogno di sangue in particolare nei pazienti anemici cronici in trattamento domiciliari. Anche i turisti spesso si rivolgono alle strutture sanitarie per soddisfare questa necessità per cui è fondamentale svolgere un'azione di sensibilizzazione che ampli la platea dei donatori e garantisca un costante approviggionamento di sangue.

I centri di raccolta Asl Na 3 Sud sono sempre aperti dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 11.00

Centri di raccolta:

P.O. “San Leonardo” Castellammare di Stabia: 0818729418

P.O. “Maresca” Torre del Greco: 0818490132

P.O. “S. Maria della Pietà” Nola: 0818223602

Ai donatori di sangue che si presentano presso i centri vengono effettuate le analisi del sangue. È possibile donare anche attraverso le associazioni di volontari convenzionate Asl presso le loro sedi o le loro autoemoteche:

- Avis Sant’Anastasia,

- Avis Torre del Greco,

- Fincantieri Castellammare di Stabia,

- Fratres (sezioni di Pimonte, Poggiomarino, Sant’Antonio Abate e Torre Annunziata).

In quest’ultimo caso bisogna contattare le singole associazioni per informarsi su date e orari delle raccolte previste e destinate all’Asl Napoli 3 Sud.

Può donare chiunque, purché sia sano, d’età compresa fra i 18 ed i 65 anni, di peso corporeo non inferiore ai 50 Kg.