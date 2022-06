Ercolano. "Uccisi perché scambiati per ladri?", video choc smentisce l'imputato Non è vero che fosse scattato l'allarme. Familiari vittime non erano in aula: immagini troppo dure

Pochi secondi nei quali si vede con precisione il momento in cui Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro sono stati uccisi