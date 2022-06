Controlli dei carabinieri all’insegna dell’educazione stradale: tolti 50 punti Giro di vite a Secondigliano

Servizio ad alto impatto disposto dal comando provinciale di Napoli per i Carabinieri della compagnia Stella e del nucleo radiomobile di Napoli nel quartiere di Secondigliano. I militari hanno identificato 62 persone e controllato 35 veicoli per 33 sanzioni al codice della strada per un totale di 23mila euro con la decurtazione di 50 punti sulle patenti degli autisti indisciplinati. Sequestrati 13 scooter. Durante le operazioni i carabinieri, affiancati dai colleghi del Nas di Napoli, hanno controllato 2 esercizi commerciali. Per i 2 titolari diffide che se non osservate costeranno sanzioni pari a 8mila euro.