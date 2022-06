Tentata estorsione ai danni di imprenditori: due misure della Dda Blitz dei carabinieri nella notte, a Marigliano ed Orta di Atella

Nel corso della notte, a Marigliano ed Orta di Atella, militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad una misura cautelare di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 2 indagati (1 in libertà ed 1 già agli arresti domiciliari per altra causa) gravemente indiziati, in concorso tra loro, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.



L’attività investigativa, svolta congiuntamente dalla sezione operativa della Compagnia di Castello di Cisterna e dalla stazione di Marigliano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo partenopeo, si è avviata nel marzo 2022 al verificarsi, nei giorni immediatamente antecedenti alla domenica di Pasqua, di 6 tentativi estorsivi posti in essere in danno di altrettante attività imprenditoriali del luogo.



Nella circostanza, sarebbe stata richiesta l’elargizione, proprio per l’approssimarsi delle festività, di “regali” (somme di denaro non meglio quantificate) per gli “amici di Marigliano”, circostanza non verificatasi a seguito della denuncia dell’accaduto da parte delle vittime.



I soggetti destinatari del provvedimento sono un 42 enne ed un 31 enne napoletani, entrambi censurati.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.