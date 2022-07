Camaldoli, detiene armi in casa: arrestato La scoperta della polizia

Gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Luigi Santamaria dove hanno rinvenuto una pistola semiautomatica cal. 9x21 con 9 cartucce e, in un ripostiglio, una pistola “Beretta” mod.34 cal. 9 priva di caricatore, entrambe con matricola abrasa. L’uomo, un 25enne napoletano, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e relativo munizionamento e ricettazione.