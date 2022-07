Tentano una rapina in un negozio ma ecco come reagisce il titolare Borrelli: “Coraggio ed esasperazione portano i cittadini a reagire per difendersi"

Condividi









di Gianni Vigoroso

A raccontare l’accaduto è lo stesso negoziante che ha segnalato la tentata rapina al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.