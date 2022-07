Incidente in mare: barca a vela sugli scogli, diportisti salvati Paura ieri pomeriggio nelle acque antistanti il litorale di Torre del Greco

Paura ieri pomeriggio nelle acque antistanti il litorale di Torre del Greco dove diversi bagnanti hanno assistito all'urto violento di una imbarcazione a vela alla deriva, sulla scogliera artificiale antistante il lido ''La Sirenetta''.

Raccolta la richiesta di soccorso, la Guardia Costiera di Torre del Greco, per assicurare il salvataggio dei due diportisti, entrambi sessantenni napoletani, richiedeva l'intervento della motovedetta CP 890 della Direzione Marittima di NAPOLI e nel contempo inviava immediatamente in zona il proprio battello pneumatico B66.

Nel frattempo i presenti dello stesso stabilimento balneare, coordinati dalla Guardia Costiera, raggiungevano il luogo del sinistro con il pattino di salvamento e si sinceravano delle buone condizioni di salute dei due malcapitati. Giunte sul posto, le unita' della Guardia Costiera, mettevano in sicurezza l'unita' da diporto e i due occupanti, allontanandoli lentamente dalla scogliera e solo dopo aver verificato l'assenza di possibili vie d'acqua. L'imbarcazione, ormai in sicurezza, e' stata scortata verso il porto di Torre Annunziata, per essere prelevata sotto il coordinamento del personale dell'ufficio circondariale marittimo oplontino, intervenuto per le verifiche di rito. Soccorsi sul posto i diportisti apparsi spaventati ma in buono stato di salute.