Rapina nel sangue, la vittima spara: bandito 18enne incensurato in fin di vita Il drammatico episodio a Casalnuovo la notte scorsa. Non identificato chi ha reagito all'assalto

Un 18enne incensurato di Volla è ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli, in pericolo di vita. Il ragazzo è stato operato dopo essere stato ferito da due colpi d'arma da fuoco che hanno forato uno il polmone e l'altro la gamba sinistra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Castello di Cisterna il giovane fa parte di una banda di quattro rapinatori di motorini.

Nel corso della notte ignoti avrebbero reagito a un tentativo di rapina esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco nei confronti dei responsabili. I fatti sono avvenuti a Casalnuovo di Napoli poco dopo la mezzanotte.

I carabinieri della tenenza locale sono intervenuti in un primo momento in via San Giacomo dove un 18enne aveva appena subito una rapina. I quattro individui a bordo di due scooter avevano rubato il motorino alla vittima, minacciata da una pistola, e anche un altro scooter che era parcheggiato lì vicino. Pochi istanti dopo arrivano al 112 altre due segnalazioni.

La prima parla di colpi d'arma da fuoco in via Salice, la seconda invece arriva direttamente dalla clinica Villa dei Fiori di Acerra dove era stato trasportato un 19enne colpito da colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter proprio in via Salice. Nella stessa strada viene trovato uno scooter a terra che presenta alcuni fori sulla carrozzeria e la targa coperta. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.