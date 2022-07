"Mi ha dato fuoco Pasquale", ma non basta: serve il cognome per l'accusa Frattamaggiore, per la prima volta parla l'uomo dato alle fiamme e ricoverato nell'ospedale di Bari

Secondo il legale dell'indagato Liguori, oltre al nome di battesimo (Pasquale, ndr) non avrebbe fornito ulteriori elementi tali da indicare inequivocabilmente Pezzella quale suo aggressore