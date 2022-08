Colpi d'arma da fuoco nella notte ad Acerra: ferita una ragazzina di 15 anni Si indaga sul gravissimo episodio

Si indaga nel napoletano su un gravissimo episodio criminoso avvenuto nella notte ad Acerra. Una ragazzina di soli 15 anni è rimasta ferita all'inguine e ad una gamba da colpi d'arma da fuoco. E' successo nel Parco 900. La vicenda non è ancora chiara agli inquirenti. Le notizie sono al momento frammentarie, Sembrerebbe che a sparare siano stati suoi coetanei, non si sa per quale motivo. La quindicenne è in ospedale in prognosi riservata. Si tratta di un gesto preoccupante che ha destato profondo sconcerto.