Controlli della polizia ad Anacapri: sanzionati tre esercizi commerciali Sicurezza e igiene alimentare

Gli agenti del commissariato di Capri e personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 1 hanno effettuato dei controlli ad Anacapri.

Nel corso dell’attività, gli operatori, in via Orlandi e piazza Cerio, hanno controllato e sanzionato tre esercizi commerciali, uno poiché sprovvisto del registro Haccp (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e per mancanza del misuratore del tasso alcolemico, un altro per mancata compilazione del registro Haccp ed il terzo per violazioni in materia di sicurezza alimentare, nello specifico, per mancanza dei requisiti di tracciabilità; in quest’ultimo locale, inoltre, sono stati sequestrati 22 kg di pane grattugiato.

Infine, sono state elevate sanzioni per un totale di 7.400 euro.

San Giovanni: sequestrate droga e un’arma

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno controllato uno stabile in corso Protopisani dove hanno rinvenuto, in un vano ricavato sopra la porta dell’ascensore condominiale, una pistola Beretta cal.7,65 con matricola abrasa e 7 cartucce, mentre, nel sottoscala al piano terra, hanno trovato un barattolo con 7 involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione che sono stati sequestrati.



Piazza Carlo III: attività di controllo alla viabilità



Gli agenti della polizia di stato hanno effettuato un’ampia attività dedita alla verifica del rispetto delle regole legate alla circolazione stradale e al contrasto del trasporto abusivo di veicoli in ambito urbano nei pressi di piazza Carlo III.

Nel corso dell’attività gli operatori della sezione polizia stradale di Napoli hanno sottoposto a fermo amministrativo un carro trasporto veicoli ed un furgone con carrello-rimorchio poiché stavano trasportando abusivamente 14 motocicli; inoltre, il carrello- rimorchio è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo di immatricolazione. Infine, i due trasportatori e tutti i proprietari dei motoveicoli trasportati abusivamente sono stati sanzionati per esercizio abusivo dell’autotrasporto e sono state elevate sanzioni per oltre 51 mila euro.