Ai domiciliari con la droga in casa: arrestato Intervento dei falchi della squadra mobile

I falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’appartamento di un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, in via Manin, ed hanno rinvenuto 12 involucri contenenti circa 4,6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un telefono cellulare e 1120 euro. L'uomo,un 24enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.