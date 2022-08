Amianto e rifiuti sulla Collina dei Camaldoli: guardia agroforestale in azione Il tutto è stato verbalizzato e girato agli organi di competenza

Una nuova denuncia da parte della guardia agroforestale italiana del Distaccamento di Soccavo. Dopo un sopralluogo nella via Contieri, salendo sulla Collina dei Camaldoli, si sono imbattuti in rifiuti di vario genere, classificati in lastre di Amianto, gomme di automobile, materassi e ceramiche sanitari "che da mesi se non anni giacciono tra la flora di questa bellissima Collina che puntualmente viene presa di mira dagli incivili di turno che hanno scambiato questo luogo immerso nel verde per una discarica a cielo aperto nel quartiere di Soccavo", hanno sottolineato le guardie.

Diverse le segnalazioni che, nelle ultime settimane, erano arrivate da runner ed escursionisti. Questa mattina, è stato come di routine verbalizzato il tutto e a giorni girato agli organi di competenza.

"Sperando che al più presto quello spazio verde ritorni libero da questi rifiuti e possa restituire agli animali il loro habitat naturale e ai frequentatori un esempio di civiltà", sottolineano dalla guardia agroforestale italiana del Distaccamento di Soccavo.