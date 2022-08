Napoli e provincia, la Finanza sequestra oltre 250mila articoli illegali L'attività di contrasto alla contraffazione delle fiamme gialle: 23 le persone denunciate

Vasta operazione di contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri e contraffatti da parte della Guardia di finanza di Napoli. Sequestrati oltre 250mila articoli tra accessori per la persona, per la casa e prodotti elettronici.

Nove le persone denunciate per ricettazione e commercio di prodotti falsi, per altre 14 invece è scattata la segnalazione alla Camera di commercio per le violazioni amministrative.

Le fiamme gialle del Gruppo Napoli tra la città capoluogo (zona industriale, quartiere Poggioreale e San Lorenzo), l’area metropolitana (Ercolano) e le isole (Capri e Ischia), nel corso di distinti interventi, hanno sequestrato oltre 170 mila articoli tra bigiotteria, articoli per la casa e prodotti elettronici privi di marcatura CE o privi di istruzioni in lingua italiana, quindi non conformi, denunciando 3 responsabili e segnalandone 9 alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del consumo.

Anche i “Baschi verdi” del Gruppo pronto impiego, nei pressi della stazionecentrale di Piazza Garibaldi, punto di arrivo di molti visitatori, hanno sequestrato numerosi capi di abbigliamento falsi e confezioni di profumo contraffatti con marchi di noti brand. Anche in questo caso i responsabili, un 62enne e un 42enne entrambi residenti a Napoli, sono stati segnalati alla Procura.

Inoltre tra Torre Annunziata, Castellamare di Stabia e Massa Lubrense, le fiamme gialle oplontine hanno sequestrato oltre 71mila articoli non sicuri, come casalinghi e cosmetici, utensileria elettrica professionale e controller per giochi. Al termine dell’attività amministrativa i soggetti segnalati alla Camera di Commercio sono 4, mentre 2 sono stati denunciati penalmente.

A Bacoli e Licola Mare i finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania, in due distinti interventi, hanno sequestrato centinaia di pezzi tra portafogli e cover per cellulari riportanti marchi contraffatti di note firme della moda. Sempre le stesse fiamme gialle, a Quarto, all’interno di un’attività commerciale gestita da un cittadino cinese, hanno sequestrato oltre 3.400 articoli di bigiotteria in difformità con la disciplina sulla sicurezza dei prodotti. Nel complesso sono stati denunciati 2 extracomunitari e sanzionato amministrativamente il titolare di un esercizio commerciale.