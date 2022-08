Degrado e rifiuti nei pressi dell'Asl di Soccavo: interviene l'Agroforestale Sopralluogo degli operatori, che hanno segnalato la microdiscarica con scarti di tutti i tipi

La Guardia agroforestale del distaccamento di Soccavo è intervenuta nei pressi dell'Asl di Soccavo, dopo un sopralluogo in Via Vicinale Paradiso e Via Canonico Scherillo.

Sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere, per lo più secchi di vernice esausti ed altri semipieni, ma anche penumatici, sedie, mobili da arredamento, espositori e materiale plastico vario. Da giorni la microdiscarica circondava gli ambulatori e gli uffici dell'Azienda sanitaria locale del cartiere.

Spesso, infatti, incivili abbandonano scarti e rifiuti nei pressi dell'area: dopo un attento monitoraggio dell'area, gli operatori della Guardia agroforestale hanno verbalizzato il tutto e segnalato la vicenda agli organi di competenza, con l'obiettivo di restituire decoro e pulizia al quartiere.