Incidente con la moto in Sicilia: grave un giovane napoletano Lo schianto è avvenuto in provincia di Agrigento

Violento schianto tra una moto e un'auto in provincia di Agrigento. Un 30enne napoletano, originario di Gragnano versa in gravi condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 115, a Cattolica Eraclea. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto, quando per cause in corso di accertamento è andato a sbattere contro una Fiat Grande Punto guidata da un 60enne rimasto incastrato all'interno della sua auto. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell'impatto, al vaglio della polstrada.