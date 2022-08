Controlli anti droga a Napoli: ai raggi X la zona 167 Denunce e sequestri da parte dei carabinieri

Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Casoria insieme ai militari della tenenza di Arzano, nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, all’esito del quale sono stati eseguiti numerosi controlli nella zona 167, centro urbano e arterie principali della città.

Durante i controlli, i militari dell’arma hanno denunciato due pregiudicati dell’area per guida reiterata senza patente, entrambi sorpresi alla guida di un’autovettura in assenza dei requisiti previsti. Sono stati 65 i soggetti controllati e durante il servizio. Sequestrata una modica quantità di marjuana a carico di un assuntore segnalato alla competente prefettura.

Particolare attenzione è stata riposta anche alla sicurezza stradale, in tale ambito infatti sono state elevate diverse sanzioni pecuniarie amministrative per gravi violazioni per un ammontare complessivo di quasi ventimila euro. Tra le violazioni riscontrate: guida senza patente con sequestro dei relativi veicoli, guida senza copertura assicurativa, guida di motocicli senza casco, circolazione senza targa e guida con patente scaduta.

Il servizio straordinario, che ha avuto riscontri positivi in termine di controlli sul territorio, verrà ripetuto nei prossimi giorni.