Muore a 13 anni. La tragedia di Alessandro."La città intera vicina ai familiari" Il sindaco di Gragnano sui social: dolore infinito. Cordone di affetto e vicinanza per i familiari

La città di Gragnano da giorni è riunita nel silenzio, dolore e preghiere per Alessandro, morto a soli 13 anni in tragiche circostanze. Il sindaco Nello D'Auria torna a parlare sui social spiegando: "Sono legato ai familiari di Alessandro da una profonda amicizia e da quando è successa questo tragico evento condivido una piccola parte dei miei giorni con loro. Proprio per questo parlo alla città a nome mio e a nome della famiglia: la mobilitazione social e il cordone di affetto di queste ore fanno sentire meno sole le persone che amavano e amano Alessandro. Ciò nonostante, chiediamo a tutti di attendere il giorno dei funerali per partecipare al dolore che ha sconvolto tutti noi e dimostrare che questa città è vicina alla famiglia.

Aggiungo che ogni attività intrapresa dall’Amministrazione è condivisa con la famiglia a cui tutti noi stiamo facendo sentire la nostra vicinanza".