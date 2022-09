Ischia, estorsioni, hashish e coca a domicilio: tre arresti Le misure cautelari eseguite dai carabinieri

Prima si fissava l'appuntamento, telefonicamente. Poi la droga veniva consegnata a domicilio.E' così che sull'isola di Ischia veniva portato avanti lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ischia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari: custodia in carcere per un 24enne di Forio e divieto di dimora nei comuni ischitani per due 24enni di Forio e di Ischia. Sono gravemente indiziati dei reati di spaccio e detenzione di cocaina, hashish e marijuana, nonché di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate.

Oltre allo spaccio, infatti, le investigazioni hanno anche consentito di riscostruire dei tentativi estorsivi nei confronti di alcuni consumatori di droga: sono stati infatti minacciati con coltelli per pagare i debiti derivanti dagli acquisti della droga. Non solo, le indagini hanno consentito anche di ricostruire una rapina avvenuta a Forio lo scorso maggio, da parte di una persona che, dopo un incidente stradale, ha aggredito con calci e pugni la controparte provocandone una frattura per impossessarsi e distruggere il cellulare con cui erano stati ripresi gli attimi immediatamente successivi all'incidente .