Due rapine a ripetizione, terrore a Giugliano in Campania: si indaga E' caccia ai malviventi entrati in azione, armati e a volto coperto

Due rapine a ripetizione, una dopo l'altra. E' caccia ai malviventi che ieri sera in maniera spregiudicata hanno colpito prima un supermercato e poi un tabacchi. I fatti si sono verificati in pieno centro a Giugliano in Campania, sotto gli occhi di alcuni testimoni.

Ad agire una coppia di malviventi a bordo di uno scooter. Panico tra gli avventori e i passanti. Malviventi a volto coperto e armati. Il bottino è in via di quantificazione. Sui due episodi sta facendo piena luce la polizia.

Determinanti, ai fini delle indagini potrebbero essere le telecamere presenti nella zona e alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti, da parte di chi ha assistito alla scena.