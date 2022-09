Sorrento, muore venticinquenne in uno scontro con un'auto a Santa Lucia Violento l'impatto tra l'auto e la moto, per il giovane non c'è stato scampo

Un'altra tragedia della strada funesta l'estate sorrentina. Questa notte in località Santa Lucia un'automobile stava effettuando una manovra di inversione di marcia e si è scontrata con un motorino che procedeva nella direzione opposta.

L'impatto è stato violentissimo e per il conducente, un venticinquenne L.C. che si ritirava a casa dopo una giornata di lavoro, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto autoambulanza e le forze dell'ordine mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica dell'accaduto.

Si registrano sempre con mafggiore frequenza sinistri dovuti al mancato rispetto del codice della strada, in particolare per quanto concerne lo stop e il sorpasso di auto in fila soprattutto nei pressi delle strisce pedonali diventate un luogo assolutamente pericolosissimo per i pedoni che le attraversano.

(Foto Chiesa di Santa Lucia - di FotoeWeb)