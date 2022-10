Sorrento, si prepara la mobilitazione civica contro il caro-bollette Il Sindacato CUB chiama a raccolta cittadini e imprese per manifestare: corteo il 23 ottobre

La crisi energetica con i suoi riflessi sul piano socio-economico per le famiglie e per le imprese, con le inevitabili conseguenze che ne deriveranno sul piano occupazionale, è al centro della manifestazione di protesta indetta dal sindacato CUB di Sorrento rappresentato da Rosario Fiorentino.

"La situazione si sta facendo pesante e davvero rischiamo di ritrovarci in situazioni di emergenza sociale soprattutto per le fasce più deboli e in un momento in cui si stava guardando con discreto ottimismo alla ripresa dopo la stagione del covid - spiega Fiorentino - occorre elevare il livello di attenzione di tutte le istituzioni su questo problema che può avere effetti dirompenti sull'economia se non si lavora all'unisono per trovare soluzioni appropriate alla gravità del problema. Per questo abbiamo indetto per domenica 23 ottobre una manifestazione con un corteo che partirà alle 9.30 dalla piazza antistante la Chiesa del Lauro a Meta e sfilando lungo tutto Corso Italia dirigerà alla volta di Sorrento dove, nella Piazza Tasso, si terrà un comizio".