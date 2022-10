Casandrino: scoperta centrale del falso, sequestrate scarpe, tute e pantaloni Contraffazione: vasto giro di affari stroncato dai carabinieri nel Napoletano: 17 colli recuperati

Scarpe, tute, pantaloni e giacche, il tutto contraffatto. E' quanto scoperto dai Carabinieri nel comune di Casandrino, in provincia di Napoli. I militari della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti, allertati dal 112, in un centro di smistamento spedizioni postali per la presenza di alcuni pacchi sospetti.

Sono 17 i colli trovati e sequestrati, destinati a diversi indirizzi di Napoli e provincia con all'interno molti capi di abbigliamento contraffatti: 76 paia di scarpe di diverse firme e marche, ma anche tute alla moda, pantaloni e giacche. Sequestrate anche diverse buste "firmate" verosimilmente utilizzate per custodire il capo d'abbigliamento falso da vendere o regalare. Il tutto avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

Sono in corso indagini da parte dei militari dell'Arma sul giro d'affari; tra le ipotesi investigative dei Carabinieri, anche quella secondo cui la merce sarebbe stata destinata al commercio online. Si tratta del secondo sequestro avvenuto in queste ore nello stesso centro di smistamento.