"Infami, carogne. Pagherete tutto". Lettera di minacce a cronista del "Roma"

E' quanto scritto in una lettera recapitata ad Arzano al cronista del "Roma" Giuseppe Bianco. Lo rende noto in un comunicato il Sugc, Sindacato unitario dei giornalisti campani: "La missiva, seppure inviata presso il suo indirizzo di casa, e' stata consegnata al Comune insieme ad altre minacce dirette all'Amministrazione. La busta, ancora chiusa, e' stata portata dal segretario generale ai carabinieri e aperta davanti ai militari della Tenenza. Sul fatto e' stata avviata subito un'indagine. E' molto probabile che le minacce siano partite per l'inchiesta che il giornalista sta conducendo sulle pompe funebri e i legami con i clan". Proprio mercoledi' scorso, durante una conferenza stampa al Sugc con il giornalista di Arzano sotto scorta Mimmo Rubio, e' stata denunciata l'emergenza sul quel territorio. "Questo ennesimo episodio evidenzia che sono necessari interventi straordinari da parte delle Istituzioni. Segnaleremo il caso al Prefetto e al Ministero dell'Interno, ai quali chiederemo garanzie sulla sicurezza dei colleghi che, nonostante le minacce, continuano a illuminare un territorio dove la pressione della camorra e' piu' forte che altrove. A Giuseppe Bianco va la solidarieta' di Federazione nazionale della Stampa e Sindacato unitario giornalisti della Campania. Nei prossimi giorni saremo di nuovo ad Arzano per incontrare i colleghi", conclude il Sugc.